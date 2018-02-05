Топ-менеджер Сбербанка займется доставкой еды

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис вложился в онлайн-сервис доставки продуктов Instamart. Об этом в понедельник, 5 февраля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Размер инвестиций и долю, которую получит в Instamart топ-менеджер Сбербанка не раскрывается. «В будущем такие компании смогут улучшить жизнь миллионов людей, позволяя им не тратить драгоценное время на регулярные походы в магазины для удовлетворения каждодневных потребностей»,— сказал Хасис.

Первый зампред правления Сбербанка получит право на представителя в совете директоров Instamart, отмечает издание.

Сервис Instamart запущен в 2013 году. Он позволяет через интернет заказывать продукты в сетевых магазинах, например Metro Cash & Carry, «Карусель» и «Вкусвилл». Ранее в проект вложились основатель Qiwi Сергей Солонин, Mail.ru Group, бывший президент «Дикси» Илья Якубсон, Gazprom Media Partners и другие, отмечают «Ведомости».

Общая сумма заказов через Instamart в 2017 году составила 10 миллионов долларов.

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