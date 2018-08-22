Названы самые редкие имена таксистов

Сервис такси «Ситимобил» выявил самые популярные и самые редкие имена столичных таксистов. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Так, среди водителей-мужчин наиболее популярны имена Александр (более пяти процентов всех таксистов), Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. У женщин-водителей лидируют Ольги (около 20 процентов), за ними следуют Ирины, Татьяны, Натальи, Екатерины, Светланы и Анны.

Самые редкие имена таксистов: Жак, Эльбрус, Платон, Аполлон и Вениамин. Среди женщин-водителей, по данным «Ситимобил», самые редкие имена — Петра, Олеся, Лариса, Алена и Галина.

Ранее cервис интернет-объявлений «Юла» назвал самые популярные автомобили у россиян — ими оказались отечественная Lada Priora и иномарка Ford Focus.

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