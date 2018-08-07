Названы самые популярные кошки у россиян

Россияне купили порядка 530 тысяч кошек с начала 2017 года — на 13 процентов больше, чем количество проданных собак за аналогичный период. Об этом говорится в исследовании сайта объявлений Avito, данные которых имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самыми популярными породами кошек у россиян стали шотландские и британские, средняя цена которых составила 2,8 тысячи и 3,2 тысячи рублей соответственно. В пятерку также вошли мейн-куны (8,5 тысячи рублей), бенгальские (9,9 тысячи рублей) и канадские сфинксы (6,2 тысячи рублей).

Средняя цена кошек в июле на Avito составила 2,5 тысяч, а собак 9,2 тысячи рублей. Самым же дорогим котом оказался представитель бурманской короткошерстной породы, купленный в феврале 2017 года жителем Красноярска за 92,4 тысячи рублей.

Чаще всего кошек покупали в Москве, вторым «кошачьим» городом стал Санкт-Петербург, замыкает тройку Нижний Новгород. А вот в Тольятти, Иркутске и Ижевске кошками интересуется меньше всего. В Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону собаки пользуются большим спросом, чем кошки.

Предпочтения россиян практически не изменились с момента проведения прошлого опроса. В марте сервис уже публиковал похожую статистику, тогда наиболее востребованной породой кошек были шотландцы, британцы и мейн-куны

Согласно ранее проведенным исследования Avito, кошки стабильно пользуются спросом, каждый шестой пользователь сервиса ищет кошек. Также почти 17 процентов запросов в категории «животные» приходятся именно на них.

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