Названы самые популярные коты среди россиян

Крупнейшая интернет-доска объявлений на российском рынке компания Avito проанализировала статистику запросов на покупку породистых кошек. Исследование, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру», приурочено к Международному дню кошек.

Согласно полученным данным, каждый шестой пользователь Avito ищет в кошек в сервисах компании. На котов и кошек приходится 16,7 процента запросов в категории «животные». Чаще всего кошек ищут в Ижевске (доля спроса — 26,4 процента), Санкт-Петербурге (25,2), Барнауле (24,7), Нижнем Новгороде (24,1) и Красноярске (23,7). Среди крупных городов минимальный процент желающих обзавестись котом отмечен в Омске (17,3) и Иркутске (16,9).

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Самыми популярными стали кошки шотландской породы — на них пришлось 36,9 процента запросов, на втором месте британцы — 22,6 процента, третье место досталось длинношерстным мейн-кунам — 8,6 процента запросов. В топ-7 пород также вошли бенгальские коты, канадские и донские сфинксы и представители абиссинской породы.

Средняя цена на кошку в России на Avito в январе этого года составила 13,2 тысячи рублей. При этом животные резко подешевели за год — на 23,5 процента. Из популярных пород самыми дорогими оказались канадские сфинксы (21,3 тысячи рублей), бенгальские коты (19 тысяч) и мейн-куны (17,1 тысячи), а самыми дешевыми — персы (6,2 тысячи) и донские сфинксы (6,8 тысячи).

Канадские сфинксы за год подорожали почти в два раза — на 97,1 процента. Донские сфинксы выросли в цене за год 18,5 процента, а породы шотландцев и британцев подешевели на 41,4 и 55,7 процента. Сервис отмечает, что далеко не все владельцы домашних животных меркантильны — очень много объявлений, где готовы отдать кота просто в хорошие руки.

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