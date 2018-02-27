В доме американки из ниоткуда возник загадочный кот

Случайно оказавшийся в вентиляции кот сделал нашедшую его американку знаменитой. Пост с видео, где питомец выбегает из-под напольной заглушки, посмотрело более семи с половиной миллионов человек.

Девушка по имени Брена из Миссури (США) опубликовала твит с комментарием: «Две вещи: 1. У меня нет кота… 2. У МЕНЯ НЕТ КОТА». Странный текст объясняется происходящим на видео: животное появляется будто из ниоткуда.

Неожиданное появление кота вызвало удивление пользователей. «Уверена, это из сериала "Сверхъестественное"», — написала одна из подписчиц. «Сверхкотественное», — поиронизировала другая девушка.

Публикация собрала почти 134 тысячи ретвитов и 425 тысяч лайков. Комментаторы убеждали Брену, что это судьба и питомца следует оставить. Девушка наотрез отказалась: «Я ненавижу кошек», — ответила она.

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Из профиля блогерши действительно следует, что она предпочитает собак: на ее многочисленных фото появляются в основном щенки. Однако подписчики не сдались: они рассказывали девушке множество историй о том, как случайно обрели домашних любимцев, подобрав их на улице или даже вытащив их из-под колес автомобиля.

Пока неизвестно, какое решение примет Брена, однако ее подписчики продолжают надеяться на то, что она оставит кота дома.

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