The Washington Post рассказала о «не оправдавшей надежд» сборной США

Сборная США с 23 медалями не оправдала надежд на Олимпиаде в Пхенчхане. С таким заголовком вышла статья в газете The Washington Post.

«Были ли эти Игры успешными? Все зависит от угла зрения. Американская команда закончила соревнования с 23 наградами, что является самым низким показателем с 1998 года, когда сборная вернулась с 13 медалями. На предыдущих играх в Сочи было 28 пьедесталов, самым успешным выступлением стала Олимпиада в канадском Ванкувере — 37 побед», — пишет издание.

Газета также указала, что, несмотря на самую многочисленную в истории делегацию (241 спортсмен), в 2018 году США завоевали девять золотых медалей, ровно столько же, сколько и на последних трех Олимпиадах.

25 февраля после победы российской команды в финале хоккейного турнира в рамках Олимпиады газета New York Post назвала их «командой без страны». В ответ в комментариях сборную США назвали «Командой без медалей».

В тот же день немецкий таблоид Bild похвалил хоккеистов сборной Германии за игру в финале олимпийского хоккейного турнира с россиянами. «Серебро! Так круто мы еще не проигрывали! — гласит подпись к посту издания в Twitter. — Было горько, но в то же время здорово. Мы никогда не получали столько удовольствия от игры нашей сборной».

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