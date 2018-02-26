Взрослых перепугала оторванная голова детской куклы

Иллюстратор Эмили Гриффин (Emily Griffin) поделилась в Twitter фотографией, увиденной в новостной ленте на Facebook. На снимке видна оторванная голова куклы и девочка, ‏на лице которой читается ужас.

«Я буквально орала, когда кто-то в моем Facebook опубликовал эту фотографию своей дочери после того, как оторвалась голова ее куклы», — написала Гриффин.

В комментариях к записи взрослые признались, что хорошо понимают реакцию девочки. «Это самое зловещее, что я видел в 2018 году», — отметил Джими Флетчер (Jimi Fletcher).

— cao tom linh (@linhtropy) 22 февраля 2018, 05:51

Лиз Шиллер (Liz Schiller) добавила, что голова куклы действительно настолько реалистична, что может испугать.

Пользователи также отметили, что сделавший снимок родитель обладает фотографическим талантом. «Композиция этой фотографии! [Автор] настоящий художник», — написал Alex!.

Реакция девочки на куклу с оторванной головой стала вирусной в сети. Снимком поделились сотни микроблогеров.

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