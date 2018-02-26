Взрослых перепугала оторванная голова детской куклы

Иллюстратор Эмили Гриффин (Emily Griffin) поделилась в Twitter фотографией, увиденной в новостной ленте на Facebook. На снимке видна оторванная голова куклы и девочка, на лице которой читается ужас.
«Я буквально орала, когда кто-то в моем Facebook опубликовал эту фотографию своей дочери после того, как оторвалась голова ее куклы», — написала Гриффин.
В комментариях к записи взрослые признались, что хорошо понимают реакцию девочки. «Это самое зловещее, что я видел в 2018 году», — отметил Джими Флетчер (Jimi Fletcher).
Лиз Шиллер (Liz Schiller) добавила, что голова куклы действительно настолько реалистична, что может испугать.
Пользователи также отметили, что сделавший снимок родитель обладает фотографическим талантом. «Композиция этой фотографии! [Автор] настоящий художник», — написал Alex!.
Реакция девочки на куклу с оторванной головой стала вирусной в сети. Снимком поделились сотни микроблогеров.