Демонический танец клоуна из «Оно» стал мемом

В сети обратили внимание на танец злодея из фильма ужасов «Оно» клоуна Пеннивайза. Жуткий эпизод приобрел популярность среди пользователей Twitter и мгновенно превратился в вирусный мем.

Юзеры социальной сети принялись массово выкладывать ролики с Пеннивайзом, заменяя оригинальное звуковое сопровождение на музыку популярных исполнителей. В Twitter даже появился специальный аккаунт Pennywise Dancing, посвященный смешным пародиям на демонический танец питающегося детскими страхами клоуна.

Среди публикаций профиля можно обнаружить ролики с такими культовыми песнями, как Take On Me группы a-ha, Mambo No. 5 в исполнении немецкого певца Давида Лубеги и Everytime We Touch коллектива Cascada. Каждая из пародий набирает от одной до девяти тысячи лайков и множество положительных комментариев зрителей.

Ранее в сентябре пользователи сети причислили Пеннивайза к клану мемов для геев. Они выдумали его романтическую связь с другим персонажем из детских страшилок — ночным духом Бабадуком.