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11:54, 11 июня 2026Россия

Опубликованы кадры разрушений после удара ВСУ по Краснодару

Появились фотографии разрушений после удара ВСУ по многоэтажке в Краснодаре
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры разрушений многоэтажки и бизнес-центра после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодар. Фото опубликовал оперштаб региона в Telegram-канале.

На кадрах видно, что многоквартирный дом и бизнес-центр, который расположен рядом с ним, получили серьезные повреждения. В зданиях выбило окна, рядом с домами лежат осколки стекла и кровли. На месте удара беспилотников работают спасатели.

В оперштабе уточнили, что после атаки ВСУ из многоэтажки эвакуировали 80 жителей, сейчас их вернули домой. Двум пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В ночь на 11 июня украинские беспилотники атаковали поселок Афипский в Краснодарском крае, обломки одного из дронов упали на НПЗ. В результате налета на предприятии начался пожар, его уже потушили. Кроме нефтезавода, повреждения получили жилые дома. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков дрона в многоэтажке в Краснодаре начался пожар.

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