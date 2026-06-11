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11:46, 11 июня 2026Спорт

Андреева рассказала о своих симпатиях в мужском финале «Ролан Гаррос»

Теннисистка Андреева заявила, что болела за Зверева в мужском финале «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Susan Mullane-Imagn Images / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о своих симпатиях в мужском финале «Ролан Гаррос — 2026». Ее слова приводит «Чемпионат».

«Я болела за Сашу Зверева. Мы сидели над боксом Флавио Коболли, потому что это был единственный сектор, где было пять мест подряд. Но я болела за Зверева. Кажется, я в конце переживала так, будто сама играла. Очень рада, что у него получилось», — заявила Андреева.

7 июня Зверев, представляющий Германию, в финале Открытого чемпионата Франции обыграл итальянца Коболли в пяти партиях со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1. Таким образом, он впервые выиграл «Ролан Гаррос».

За день до этого Андреева также в первый раз в карьере одержала победу на этом турнире. В финале она одолела польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

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