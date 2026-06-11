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Бывший СССР
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11:54, 11 июня 2026Бывший СССР

Пашинян высказался о перспективе исключения Армении из ОДКБ

Пашинян: Армения примет к сведению возможное решение исключить страну из ОДКБ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Армения примет к сведению возможное решение государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) исключить страну из объединения. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Если государства-члены решат исключить Армению, нам придется принять это решение к сведению, нам больше нечего делать», — высказался политик.

Пашинян подчеркнул, что осведомлен о механизме исключения государств-членов из ОДКБ. Он также добавил в ответ на соответствующий вопрос, что неоднократно комментировал возможный выход Еревана из Евразийского экономического союза и не может «ничего нового сказать».

10 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главы МИД стран ОДКБ рассмотрят возможность исключить Армению из-за задолженности по взносам. По его словам, Ереван уже более двух лет не платит членские взносы в организацию.

Ранее научный сотрудник Института прикладных политических исследований Армении (англ. Applied Policy Research Institute of Armenia, APRI) Сергей Мелконян описал в интервью «Ленте.ру» развитие отношений РФ и Армении фразой «фарш обратно не прокрутишь». По мнению политолога, в результате между государствами возникнет новая нормальность.

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