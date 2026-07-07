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13:06, 7 июля 2026Наука и техника

В России заметили новый Т-80

В России заметили модернизированный танк Т-80УЕ-1
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Модернизированную версию танка Т-80УЕ-1 с газотурбинной силовой установкой заметили в репортаже телеканала «Россия-24». На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

Танк в сюжете получил башню от Т-80У, которую дополнили резинотканевыми щитками для защиты от дронов. Корпус новой машины несет динамическую защиту «Реликт», которую устанавливают на Т-80БВМ.

Базовый Т-80УЕ-1 приняли на вооружение в 2005 году. В основе танка лежит шасси Т-80БВ с боевым отделением от более совершенного Т-80УД. Также машину отличает доработанная система управления огнем (СУО) с тепловизионным прицелом «Плисса».

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Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что модернизация Т-80БВМ продолжается по всем направлениям. Танк получил современную СУО с многоканальным прицелом «Сосна-У», новую радиостанцию и доработанный двигатель.

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