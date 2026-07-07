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13:23, 7 июля 2026Ценности

В сети обсудили неузнаваемую внешность Адель на новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SplashNews.com / Legion-Media

В сети обсудили неузнаваемую внешность британской певицы Адель на новых фото. Материал приводит Daily Mail.

38-летнюю знаменитость запечатлели на Гран-при Великобритании. Она надела черные брюки и футболку с принтом, посвященным чемпиону мира 2025 года Ландо Норрису и его команде McLaren. Также звезда распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками с коричневыми линзами и ожерельем со словом Mummy («Мама»).

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях, выразив обеспокоенность. «Выглядит неважно, кажется больной», «Выглядит ужасно. Что она вообще сделала со своим лицом?», «Если бы не было указано, я бы ее не узнала», «Оземпиковое лицо», «Совсем на себя не похожа», «Адель, которая не похожа на Адель!» — отметили юзеры.

Ранее в июле внешность звезды «Друзей», американского актера Мэтта Леблана на новых фото папарацци вызвала споры в сети.

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