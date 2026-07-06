Внешность звезды «Друзей» на прогулке вызвала споры в сети

Внешность звезды «Друзей», американского актера Мэтта Леблана на новых фото папарацци вызвала споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

58-летнего артиста запечатлели на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с 22-летней дочерью Мариной Леблан. Мужчина предстал перед камерами в черной футболке и бейсболке в тон, а также в темно-синих джинсах и кроссовках. В свою очередь, его наследница надела белый топ и брюки с красно-белым узором.

Читатели издания оценили снимки в комментариях. Так, часть из них раскритиковали знаменитость: «Он выглядит таким нездоровым и намного старше своих лет, грустно», «Каким же толстым неряхой он оказался!», «Ему нужно сократить потребление свинины и заняться спортом», «Как мог такой красавчик заработать столько денег и растолстеть».

В то же время другие юзеры встали на защиту Леблана, однако отметили, что он выглядит грустным. «До сих пор отлично выглядит, несмотря на некоторые комментарии здесь», «Мэтт Леблан — отличный актер и замечательный, простой в общении человек. Да, он немного располнел с возрастом. И что с того?», «Он выглядит как настоящий отец. Довольно милый», «Я за него волнуюсь. Что-то не так. В последнее время он совсем не улыбается», — указали они.

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