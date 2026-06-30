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15:31, 30 июня 2026Ценности

51-летняя Анджелина Джоли высказалась о старении после развода

Актриса Анджелина Джоли призналась, что не желает стареть после развода с Брэдом Питтом
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aurore Marechal / Getty Images

Американская актриса Анджелина Джоли высказалась о старении после развода с актером Брэдом Питтом. Ее слова публикует Yahoo Entertainment.

По словам 51-летней знаменитости, расставание с бывшим супругом приостановило ее личную жизнь, вследствие чего в течение 10 лет она ни с кем не встречалась. Однако Джоли заявила, что вовсе не желает стареть и готова к жизненным переменам.

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«Я не чувствую, что мне уже 51, и не готова думать о старости. Чувствую, что мне нужно снова жить. Снова быть свободной. Потому что мне кажется, что жизнь меня немного сломила», — призналась она.

Ранее в июне Анджелина Джоли в вечно модном платье с глубоким декольте посетила премьеру фильма. Актриса появилась на публике в черном платье длины макси с открытыми плечами, которое также украшало глубокое V-образное декольте.

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