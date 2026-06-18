Анджелина Джоли в вечно модном платье с глубоким декольте посетила премьеру фильма

Анджелина Джоли в вечно модном черном платье с декольте посетила премьеру «Кутюра»

Американская актриса Анджелина Джоли в вечно модном наряде посетила премьеру фильма «Кутюр», в котором она сыграла одну из главных ролей. Снимки с ковровой дорожки публикует Page Six.

51-летняя знаменитость появилась на публике в черном платье длины макси с открытыми плечами, которое также украшало глубокое V-образное декольте. Образ из линейки люксового бренда Tom Ford дополняли золотые серьги, очки-авиаторы Bottega Veneta и белое пальто Calvin Klein.

Ранее россиянка восхитила подписчиков сходством с Анджелиной Джоли. Блогерша Татьяна Дука перед камерой в черном классическом пальто и с собранной прической. «Ну вы явно круче Джоли выглядите. Лучшая ее версия», — отметил один из поклонников.