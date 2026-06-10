ОДКБ рассмотрит исключение Армении из организации

Лавров: Главы МИД ОДКБ рассмотрят возможность исключить Армению из-за задолженности

Главы министерств иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (МИД ОДКБ) рассмотрят возможность исключить Армению из-за задолженности по взносам. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания, трансляцию вело министерство на YouTube.

«Мы это сегодня обсудили. Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ — ситуация, которая предусмотрена Уставом организации договора о коллективной безопасности. Мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ», — заявил дипломат.

По Уставу ОДКБ, если государство-член не гасит долги перед бюджетом организации два года, Совет коллективной безопасности приостанавливает его право выдвигать кандидатов на квотные должности и лишает голоса до полного погашения задолженности. За системное нарушение страну могут исключить из организации или ограничить ее участие в деятельности совета — причем решение принимается без учета ее голоса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что страна примет решение о выходе из ОДКБ, когда понадобится. Ереван заморозил свое членство с 2024 года.