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14:01, 10 июня 2026Бывший СССР

ОДКБ рассмотрит исключение Армении из организации

Лавров: Главы МИД ОДКБ рассмотрят возможность исключить Армению из-за задолженности
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Главы министерств иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (МИД ОДКБ) рассмотрят возможность исключить Армению из-за задолженности по взносам. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания, трансляцию вело министерство на YouTube.

«Мы это сегодня обсудили. Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ — ситуация, которая предусмотрена Уставом организации договора о коллективной безопасности. Мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ», — заявил дипломат.

По Уставу ОДКБ, если государство-член не гасит долги перед бюджетом организации два года, Совет коллективной безопасности приостанавливает его право выдвигать кандидатов на квотные должности и лишает голоса до полного погашения задолженности. За системное нарушение страну могут исключить из организации или ограничить ее участие в деятельности совета — причем решение принимается без учета ее голоса.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что страна примет решение о выходе из ОДКБ, когда понадобится. Ереван заморозил свое членство с 2024 года.

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