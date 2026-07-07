Вооруженный москвич вытолкнул девушку из окна и покончил с собой

В Москве мужчина вытолкнул подругу из окна, не желая оставаться во френдзоне

В Москве мужчина вытолкнул подругу из окна, не желая оставаться во френдзоне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина познакомился с потерпевшей 1,5 года назад и все это время был влюблен в нее, однако девушка не отвечала взаимностью и считала его другом. В день трагедии он позвал девушку в гости, чтобы обсудить детали открытия ее фитнес-центра, но на кухне за чаепитием набросился на нее и стал избивать.

После он убежал в другую комнату и вернулся уже с ружьем. Девушка пыталась спастись от выстрелов, бросилась к окну и стала кричать. В это время ее настиг мужчина — он вытолкнул ее с четвертого этажа.

Девушку госпитализировали и поместили в реанимацию. Прибывшие в квартиру полицейские нашли мужчину в ванной без признаков жизни. Девушка идет на поправку.

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