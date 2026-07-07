Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 7 июля 2026Силовые структуры

Вооруженный москвич вытолкнул девушку из окна и покончил с собой

В Москве мужчина вытолкнул подругу из окна, не желая оставаться во френдзоне
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

В Москве мужчина вытолкнул подругу из окна, не желая оставаться во френдзоне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, мужчина познакомился с потерпевшей 1,5 года назад и все это время был влюблен в нее, однако девушка не отвечала взаимностью и считала его другом. В день трагедии он позвал девушку в гости, чтобы обсудить детали открытия ее фитнес-центра, но на кухне за чаепитием набросился на нее и стал избивать.

После он убежал в другую комнату и вернулся уже с ружьем. Девушка пыталась спастись от выстрелов, бросилась к окну и стала кричать. В это время ее настиг мужчина — он вытолкнул ее с четвертого этажа.

Девушку госпитализировали и поместили в реанимацию. Прибывшие в квартиру полицейские нашли мужчину в ванной без признаков жизни. Девушка идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске мать с особой жестокостью расправилась с 12-летним сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Настроение Трампа омрачилось перед саммитом НАТО

    Блогер из России раскрыл минус жизни во Франции

    Пожилым людям посоветовали освоить пять небанальных хобби ради здоровья мозга

    Матч Норвегии и Бразилии на ЧМ принес россиянину выигрыш в размере 2 миллионов рублей

    Макрон сделал заявление на фоне взрыва во время его визита в Сирию

    На Украине предрекли погромы против украинцев в Польше

    Генсек НАТО сравнил альянс с футбольной командой

    Пытавшийся без очереди заправиться на российской АЗС лжеполицейский попал на видео

    Агутин заработает сотни миллионов рублей за три концерта

    В России для Арктики и дальнего космоса разработали малые ядерные реакторы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok