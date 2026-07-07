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Силовые структуры
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13:26, 7 июля 2026Силовые структуры

Пытавшийся без очереди заправиться на российской АЗС лжеполицейский попал на видео

В Забайкальском крае на АЗС задержали мужчину, переодевшегося в полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Забайкальском крае на АЗС задержали мужчину, переодевшегося в полицейского. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео с камер наблюдения на одной из заправочных станций попал мужчина в полицейской форме, который подошел к кассе без очереди и попытался заправить автомобиль.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов в ходе профилактических мероприятий на АЗС выявили данное правонарушение. Полицейские оперативно установили его личность и задержали. Им оказался 21-летний местный житель, который приобрел форму в интернете.

На заправочной станции он представился участковым уполномоченным полиции и заправил личный автомобиль во внеочередном порядке.

В отношении него составлен протокол по статье 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа с конфискацией форменной одежды.

Ранее сообщалось, что проверявший на трассе машины российский полицейский оказался ряженым.

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