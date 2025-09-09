Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 9 сентября 2025Силовые структуры

Проверявший на трассе машины российский полицейский оказался ряженым

В Ростовской области задержали проверявшего машины лжеполицейского
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Ростовской области задержали российского пенсионера, который в форме сотрудника ДПС проверял автомобили на трассе возле города Шахты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, ряженого выдала устаревшая форма сотрудника МВД. Один из очевидцев снял, как мужчина явно в нетрезвом виде останавливает автомобили и проверяет у водителей документы. В беседе он признался, что выпил «литр водочки». Вскоре за шутником приехали настоящие полицейские, которые отвезли его в отдел для выяснения обстоятельств.

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летний вооруженный лжеполицейский удерживал в квартире 20-летнюю девушку.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция поколения Z». Зумеры взбунтовались из-за запрета соцсетей и объявили о захвате власти в азиатской стране

    Звезда сериала «Сплетница» раскрыла секрет идеального пресса

    Эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

    Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

    На ЗАЭС рассказали о рисках для станции из-за обстрелов ВСУ

    Отдыхающих в Турции россиян предостерегли от одного простого действия на улице

    ВВС США заключили контракт на замену ударивших по Ирану авиабомб GBU-57

    Россиянин получил срок за расчленение транссексуала

    США заявили о готовности Украины к заморозке линии фронта

    Россиянин устроил слежку за командованием воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости