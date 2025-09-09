Проверявший на трассе машины российский полицейский оказался ряженым

В Ростовской области задержали проверявшего машины лжеполицейского

В Ростовской области задержали российского пенсионера, который в форме сотрудника ДПС проверял автомобили на трассе возле города Шахты. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, ряженого выдала устаревшая форма сотрудника МВД. Один из очевидцев снял, как мужчина явно в нетрезвом виде останавливает автомобили и проверяет у водителей документы. В беседе он признался, что выпил «литр водочки». Вскоре за шутником приехали настоящие полицейские, которые отвезли его в отдел для выяснения обстоятельств.

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летний вооруженный лжеполицейский удерживал в квартире 20-летнюю девушку.