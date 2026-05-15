15:25, 15 мая 2026

Пассажирка прилетела в Дубай с двумя медвежатами в чемодане и попалась

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Пассажирка прилетела в Объединенные Арабские Эмираты с двумя живыми медвежатами в чемодане и попалась в аэропорту. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, во время сканирования багажа женщины таможенники Дубая увидели в нем два маленьких скелета. Когда сумку вскрыли, в ней обнаружили двух медвежат вымирающего вида, которых предварительно положили в синюю корзину.

В воздушную гавань немедленно вызвали дежурного ветеринара. Однако по прибытии врач констатировал смерть животных. Уточняется, что они не выдержали длительного воздействия низких температур в багажном отсеке лайнера.

Туристка азиатской внешности заявила, что не знала, что в чемодане. Ей заплатили за перевозку багажа. Женщину арестовали и обвинили в контрабанде редких животных.

Ранее в аэропорту Таиланда на теле 19-летней путешественницы обнаружили 30 живых черепах. Она приклеила их к себе скотчем.

