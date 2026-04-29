18:47, 29 апреля 2026Путешествия

На теле 19-летней туристки обнаружили 30 живых черепах в аэропорту

Туристку с 30 черепахами, прикрепленными к телу, задержали в аэропорту Таиланда
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Deepugn / Wikimedia

Таможенники международного аэропорта Таиланда задержали 19-летнюю туристку, на теле которой обнаружили 30 живых черепах. Об этом стало известно The Pattaya News.

Гражданка Тайваня планировала улететь рейсом VietJet Air из авиагавани Суварнабхуми в Бангкоке в Тайбэй с прикрепленными скотчем к телу животными. Ее поведение привлекло внимание сотрудников службы безопасности, которые провели тщательный досмотр и нашли под ее одеждой индийских звездчатых черепах — этот вид включен в перечень наивысшей международной защиты. Он пользуется большим спросом на нелегальном рынке экзотических животных.

Уточняется, что на момент осмотра одна черепаха не выжила. В отношении пассажирки возбудили уголовное дело. Рептилии были переданы в Департамент национальных парков, дикой природы и охраны растений страны для оказания срочной помощи.

Ранее две женщины спрятали 68 черепах под юбками и попались таможенникам в порту Гонконга. Женщины вызвали подозрение у работников таможни на этапе прохождения зеленого коридора — внимание привлекло то, как они странно двигались.

