Путешествия
18:24, 27 октября 2025Путешествия

Две женщины спрятали 68 черепах под юбками и попались таможенникам в порту

В порту Гонконга задержали женщин, которые хотели провезти 68 черепах под юбками
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: DSLR Shooter / Shutterstock / Fotodom

Две женщины попытались спрятать 68 черепах под юбками и провезти их через границу, однако попались таможенникам в порту Гонконга. Об этом пишет газета The Mirror.

Инцидент произошел в порту Вэньцзинду. Женщины вызвали подозрение у работников таможни на этапе прохождения «зеленого коридора» — внимание привлекло то, как они странно двигались. Когда сотрудники порта отвели в сторону одну из них, то обнаружили под юбкой 39 живых черепах, привязанных к бедрам в черных колготках. Вскоре поймали и вторую нарушительницу, которая таким же образом хотела провезти 29 черепах.

Найденные рептилии оказались звездным черепахами, которые запрещены к ввозу в Китай. Обеих женщин задержали прямо в порту. Их дело расследуется.

Ранее россиянин попытался провезти пять килограммов морских деликатесов из Вьетнама и попался таможенникам в иркутском аэропорту. В багаже путешественника обнаружили три килограмма сырого мяса медуз и еще два килограмма жареной рыбы без заводской упаковки.

    Все новости