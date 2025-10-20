Россиянин попытался провезти морские деликатесы из Вьетнама и попался таможенникам

«112»: У россиянина изъяли пять килограммов морских деликатесов из Вьетнама

Россиянин попытался провезти пять килограммов морских деликатесов из Вьетнама и попался таможенникам в иркутском аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что в багаже путешественника, прилетевшего из вьетнамского Ханоя, обнаружили три килограмма сырого мяса медуз и еще два килограмма жареной рыбы без заводской упаковки. Россиянин признался, что привезенное собирался использовать в личных целях. Несмотря на это, все морские деликатесы изъяли в аэропорту для транспортировки в страну вывоза.

Уточняется, что соответствующие меры помогают предотвратить распространение инфекций. В отношении россиянина возбудили дело об административном правонарушении.

