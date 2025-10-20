Путешествия
19:03, 20 октября 2025Путешествия

Россиянин попытался провезти морские деликатесы из Вьетнама и попался таможенникам

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянин попытался провезти пять килограммов морских деликатесов из Вьетнама и попался таможенникам в иркутском аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сообщается, что в багаже путешественника, прилетевшего из вьетнамского Ханоя, обнаружили три килограмма сырого мяса медуз и еще два килограмма жареной рыбы без заводской упаковки. Россиянин признался, что привезенное собирался использовать в личных целях. Несмотря на это, все морские деликатесы изъяли в аэропорту для транспортировки в страну вывоза.

Уточняется, что соответствующие меры помогают предотвратить распространение инфекций. В отношении россиянина возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее туристки попытались вывезти из России шкуры животных на миллионы рублей и попали под уголовное дело. Две иностранки планировали вывезти в Китай ценные меха соболей и шиншилл баргузинского кряжа стоимостью шесть миллионов рублей.

    Все новости