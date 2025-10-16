Путешествия
11:19, 16 октября 2025Путешествия

Шкуры животных на миллионы рублей изъяли у туристок в России

ФТС: Две туристки попытались вывезти из России в Китай 1,6 тысячи шкурок
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Туристки попытались вывезти из России шкуры животных на миллионы рублей и попали под уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Две иностранки планировали вывезти в Китай ценные меха соболей и шиншилл баргузинского кряжа стоимостью шесть миллионов рублей. 1,6 тысячи шкурок женщины упаковали в чемоданы и рюкзаки, однако на их багаж обратили внимание сотрудники Хабаровской таможенной службы, товары изъяли.

Путешественницы не смогли предоставить таможенникам документы на дорогостоящие изделия. Они рассказали, что заняться контрабандой им предложил незнакомец за вознаграждение. На данный момент иностранкам грозит штраф до миллиона рублей или 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее женщина привезла из Дубая в Россию подарок от знакомого и нарвалась на уголовное дело. Во время досмотра в Сочи в рюкзаке туристки нашли серьги и колье из коллекции Vintage Alhambra.

