Женщина привезла из Дубая в Россию подарок от знакомого и нарвалась на уголовное дело

В аэропорту Сочи задержали пассажирку из ОАЭ с украшениями на 3 миллиона рублей

Женщина привезла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию украшения общей стоимостью 3 миллиона рублей и нарвалась на уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что прилетевшую из Дубая 38-летнюю пассажирку с незадекларированными ювелирными изделиями задержали таможенники в аэропорту Сочи. Она шла по «зеленому» коридору и на вопрос инспектора о наличии товаров, запрещенных к перемещению или подлежащих декларированию, ответила отрицательно.

Во время досмотра в рюкзаке туристки нашли серьги с перламутром и колье в виде четырехлистного клевера с гравировкой VanCleef & Arpels из коллекции Vintage Alhambra в фирменных футлярах и коробках зеленого цвета. Женщина призналась, что стоимость украшений ей неизвестна, так как это подарок от знакомого. О необходимости декларирования она якобы ничего не знала.

Экспертиза установила, что изделия изготовлены из сплава желтого и белого золота 750 пробы. Серьги и колье изъяли. В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до миллиона рублей.

Ранее мать и дочь привезли из ОАЭ в Россию ювелирные изделия стоимостью 4,5 миллиона рублей и были задержаны на таможне в Татарстане. Некоторые украшения пассажирки убрали в багаж, а часть — спрятали под одеждой.