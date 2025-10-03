Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 3 октября 2025Путешествия

Мать и дочь привезли в Россию украшения из ОАЭ и нарвались на уголовное дело

Россиянок задержали на таможне в Татарстане с украшениями на 4,5 миллиона рублей
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Россиянки привезли на родину украшения из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и нарвались на уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что мать и дочь с незадекларированными ювелирными изделиями стоимостью 4,5 миллиона рублей задержали таможенники в Татарстане. Женщины проследовали через «зеленый» коридор.

Материалы по теме:
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025

Во время досмотра инспекторы обнаружили у них кольцо, серьги, браслет и подвеску известных ювелирных брендов. Некоторые украшения пассажирки убрали в багаж, а часть из них попытались пронести на себе, спрятав под одеждой. Россиянки признались, что привезли товары с целью продажи.

Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

В ФТС добавили, что драгоценности изъяли, а обвиняемых заключили под стражу.

В конце сентября путешествующий по Дальнему Востоку турист решил вывезти в Китай останки ценных животных и попался на границе. Таможенники нашли в грузовом автомобиле иностранца свежезамороженные верхнюю и нижнюю челюсти амурского тигра, две коленные чашечки животного, а также 10 медвежьих лап.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости