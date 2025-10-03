Мать и дочь привезли в Россию украшения из ОАЭ и нарвались на уголовное дело

Россиянок задержали на таможне в Татарстане с украшениями на 4,5 миллиона рублей

Россиянки привезли на родину украшения из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и нарвались на уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что мать и дочь с незадекларированными ювелирными изделиями стоимостью 4,5 миллиона рублей задержали таможенники в Татарстане. Женщины проследовали через «зеленый» коридор.

Во время досмотра инспекторы обнаружили у них кольцо, серьги, браслет и подвеску известных ювелирных брендов. Некоторые украшения пассажирки убрали в багаж, а часть из них попытались пронести на себе, спрятав под одеждой. Россиянки признались, что привезли товары с целью продажи.

Стражи правопорядка возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей.

В ФТС добавили, что драгоценности изъяли, а обвиняемых заключили под стражу.

