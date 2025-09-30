Турист решил вывезти из России в Китай челюсти амурского тигра и попался на границе

Путешествующий по Дальнему Востоку турист решил вывезти в Китай останки ценных животных и попался на границе. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

По данным источника, таможенники задержали на пункте пропуска Полтавка иностранца, в грузовом автомобиле которого обнаружили свежезамороженные верхнюю и нижние челюсти амурского тигра, две коленные чашечки животного, а также 10 медвежьих лап. 55-летний путешественник признался, что приобрел товары у незнакомца в России и спрятал их намеренно, чтобы не попасться.

Сотрудники службы возбудили в отношении иностранного гражданина уголовного дело, его заключили под стражу. За контрабанду костей особо ценного животного мужчине грозит штраф в миллион рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело. Эксперты установили, что все документы, найденные в багаже туриста, представляют культурную ценность.