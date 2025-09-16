Россиянин планировал вывезти в Турцию чертежи скрипок и попал под уголовное дело

Летевший в Турцию россиянин планировал вывезти из страны чертежи коллекционных скрипок и попался в Домодедове. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

По данным источника, сотрудники службы задержали в «зеленом» коридоре московского аэропорта гражданина России, при котором нашли схемы создания 16 музыкальных инструментов, таких как скрипки Амати, Гварнери, Страдивари и их элементов.

Также в багаже направлявшегося в Стамбул туриста были обнаружены книги и документы XIX-XX веков и бумажный перфорированный ролик для пианино с записью произведения Камиля Сен-Санса «Гавот» от 13 декабря 1905 года. Эксперты установили, что все документы представляют культурную ценность. При этом разрешения на их вывоз пассажир не предоставил и попал под уголовное дело.

На данный момент вопрос о возбуждении дела рассматривается сотрудниками правоохранительных органов. Возможное наказание по статье о перемещении ценных ресурсов предусматривает миллионный штраф или лишение свободы сроком на пять лет.

