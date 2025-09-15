Россиянка вернулась на родину с часами из Европы и нарвалась на уголовное дело

Отдохнувшая в Европе россиянка вернулась на родину с часами и нарвалась на уголовное дело. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.
Туристка из Франции спрятала в кармане часы Rolex, ограненные бриллиантами, за 12 миллионов рублей во время прохождения «зеленого коридора» в московском аэропорту Шереметьево. После осмотра с ручным металлодетектором таможенники задержали женщину. В багаже путешественницы они также обнаружили фирменную зеленую коробку бренда и сертификаты.
Жительница России объяснила, что изделие принадлежит ее супругу-коллекционеру. Она привезла его с целью перепродажи. Экспертиза установила, что часы изготовлены из платины 950-й пробы.
Россиянку обвинили в контрабанде стратегически важных товаров. Санкция дела предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.
Ранее гражданка России привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы. Девушка призналась, что не знала о правилах провоза подобного багажа, и добавила, что дорогой браслет — это подарок сестры.