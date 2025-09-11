Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет Cartier стоимостью пять миллионов рублей и оказалась под угрозой тюрьмы. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

Уточнялось, что фирменную коробку с украшением в виде гвоздя обнаружили в дамской сумке таможенники аэропорта Сочи. Россиянку остановили в «зеленом коридоре». Она призналась, что не знала о правилах провоза подобного багажа и добавила, что дорогой браслет — это подарок сестры, которая живет за границей.

Экспертиза показала, что пассажирка привезла новый браслет Cartier, изготовленный из сплава золота 750 пробы. Товар у нее изъяли и завели дело о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.

Ранее пассажир привез в Россию люксовые украшения Cartier, Tiffany и BVLGARI на шесть миллионов рублей и попался в аэропорту. 42-летний мужчина прибыл в Шереметьево из Пекина.