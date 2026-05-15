Дачникам посоветовали заранее готовиться к посадкам

Дачникам рассказали о высадке рассады цветов и томатов в марте

К лету дачникам следует готовиться заранее — например, выращивать рассаду томатов и цветов в марте. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на огородницу Юлию Балан.

Так, она рассказала, что с марта выращивает петунии, вербену и стетицу, а также томаты черри и перцы рамиро. «Покупаю в январе свежий перец. Режу его на салат, семена оставляю и в марте сажаю», — поделилась она.

Она также рассказала, что не обрезает листья роз на зиму, и посоветовали применять фунгициды, акарициды и инсектициды. По словам доцента кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ Александра Зубкова, для удобрения желательно использовать баковые смеси сразу. «То есть не обрабатывать одним препаратом, потом наводить второй, третий. Единственное, что нужно быть внимательным к смешиванию препаратов, которые могут привести к выпадению осадка или формированию осадка. Как правило, препараты, которые содержат медь, лучше ни с чем не смешивать», — поделился эксперт.

Ранее дачникам объяснили, что в конце мая они могут высаживать любые культуры — огурцы, помидоры, салаты, укроп, редис, репу и редьку.