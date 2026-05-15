Бывший СССР
15:25, 15 мая 2026

Вице-премьер России ответил на вопрос о сближении Армении с Западом

Оверчук: Москва с пониманием отнесется к любому выбору народа Армении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Москва с пониманием отнесется к любому выбору народа Армении. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает ТАСС.

«Конечно же, как это многократно говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который народ Армении сделает», — рассказал Оверчук, отвечая на вопрос о сближении республики с Западом.

Он добавил, что Армения является крайне близким и союзным России государством, а страны объединяют дружеские и давние связи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что отношения России и Армении союзнические, но непростые из-за проевропейского курса Еревана.

