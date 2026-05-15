В России дали характеристику отношениям с Арменией

11:41, 15 мая 2026

Лавров: Отношения России и Армении союзнические, но непростые
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Отношения России и Армении союзнические, но непростые из-за проевропейского курса Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«У нас отношения с Арменией существуют, и эти отношения близкие, союзнические. Но в тоже время непростые. Учитывая то, как Запад пытается (...) подмять под себя [Армению]», — отметил дипломат. Лавров добавил, что Армения попала под такое влияние вслед «за некоторыми другими членами СНГ».

По словам российского главы МИД, западные страны также стремятся к разрыву взаимовыгодных экономических связей Еревана со своими партерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

26 марта 2025 года Национальное собрание (парламент) Армении принял законопроект «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе», который впоследствии утвердил президент Ваагн Хачатурян. Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян позже объявил, что Ереван может подать заявку на вступление в Евросоюз в 2026 году.

В России не раз напоминали о невозможности совмещения членства в ЕС и ЕАЭС. Так заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин описал стремление Еревана в ЕС аналогией с двумя стульями. По словам дипломата, состоять одновременно в двух объединениях невозможно.

