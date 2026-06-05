Взрыв в коттеджном поселке под Москвой оказался намеренным убийством

Прогремевший в подмосковном коттеджном поселке «Бахтеево-парк» взрыв должен был скрыть убийство. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, двое мужчин устроили застолье. В какой-то момент они поссорились и 41-летний мужчина убил 51-летнего. Он привязал его к автомобилю, привез на участок и сбросил в колодец. После этого он проник в дом потерпевшего, устроил пожар и впоследствии погиб сам.
На теле старшего мужчины обнаружены ножевые ранения. Его руки и шея были связаны.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
По предварительной информации, младший мужчина взорвал там гранату.
Ранее сообщалось, что спасатели после тушения нашли без признаков жизни 51-летнего мужчину без ног на участке рядом с домом. Останки 41-летнего жителя заметили внутри сгоревшего здания