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11:03, 5 июня 2026Силовые структуры

Взрыв в коттеджном поселке под Москвой оказался намеренным убийством

«112»: Прогремевший в коттеджном поселке под Москвой взрыв должен был скрыть убийство
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Прогремевший в подмосковном коттеджном поселке «Бахтеево-парк» взрыв должен был скрыть убийство. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, двое мужчин устроили застолье. В какой-то момент они поссорились и 41-летний мужчина убил 51-летнего. Он привязал его к автомобилю, привез на участок и сбросил в колодец. После этого он проник в дом потерпевшего, устроил пожар и впоследствии погиб сам.

На теле старшего мужчины обнаружены ножевые ранения. Его руки и шея были связаны.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

По предварительной информации, младший мужчина взорвал там гранату.

Ранее сообщалось, что спасатели после тушения нашли без признаков жизни 51-летнего мужчину без ног на участке рядом с домом. Останки 41-летнего жителя заметили внутри сгоревшего здания

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