Россиянам подсказали простой тест для оценки скорости старения

Эндокринолог Павлова: Для оценки мобильности нужно встать со стула без рук
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как заранее узнать о потере мобильности тела. Простой тест для оценки скорости старения она подсказала россиянам в своем Telegram-канале.

По словам врача, для проверки понадобятся обычный стул и секундомер. Человеку нужно пять раз подряд встать со стула и снова сесть без помощи рук. Если на тест уходит менее 10 секунд, это считается хорошим результатом. Показатель от 10 до 15 секунд говорит о необходимости уделить больше внимания физической активности, а результат более 15 секунд может указывать на высокий риск проблем с подвижностью.

Специалист уточнила, что скорость выполнения упражнения отражает состояние мышц ног, баланс и сенсомоторный контроль. «Ухудшение этих функций часто незаметно, пока не становится слишком поздно», — отметила Павлова. Она добавила, что снижение подвижности сильно повышает риск утраты самостоятельности в пожилом возрасте.

Врач подчеркнула, что ходьба в умеренном или быстром темпе, силовые тренировки и упражнения на стабильность помогают поддержать и улучшить мобильность. По ее словам, даже простая ежедневная активность способна снизить риски и сохранить качество жизни на долгие годы.

Ранее психонейроиммунолог Ксеви Вердагер посоветовал для оценки состояния здоровья потрогать пальцы рук после пробуждения. По его словам, в норме они должны быть холодными.

