Врач подсказал быстрый утренний тест для оценки общего состояния здоровья

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jannissimo / Shutterstock / Fotodom  

Психонейроиммунолог Ксеви Вердагер подсказал быстрый тест, который можно сделать сразу же после пробуждения, чтобы оценить общее состояние здоровья. Его рекомендацию приводит издание El Confidencial.

Вердагер посоветовал с утра потрогать пальцы рук и ног — они должны быть холодными. Если это так, то сложный гормональный механизм, который регулирует многие важные процессы в организме, работает стабильно, утверждает врач.

Доктор объяснил, что в норме по утрам у человека повышаются уровни адреналина, норадреналина и дофамина в крови. Эти гормоны вызывают сужение кровеносных сосудов в конечностях. Холодные пальцы, но при этом теплое тело указывают на отменное здоровье. «Организм отдает приоритет кровообращению и температуре в основных органах, что необходимо для правильного функционирования пищеварительной системы, фертильности и уровня энергии в течение дня», — пояснил Вердагер.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, как достичь долголетия. Так, она призвала не проводить много времени в сидячем положении.

