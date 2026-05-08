Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:32, 8 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла секреты здорового долголетия

Терапевт Бурнацкая: Для здорового долголетия важно есть много овощей и пить воду
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: pics five / Shutterstock / Fotodom

Терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, как снизить риск хронических заболеваний и продлить здоровое долголетие. Его секреты врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь терапевт посоветовала не проводить много времени в сидячем положении, так как такая привычка замедляет обмен веществ, ухудшает кровообращение и увеличивает риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже депрессии. Бурнацкая добавила: для здорового долголетия важно каждые 40-60 минут делать короткие активные паузы. Например, можно немного пройтись или сделать несколько простых упражнений.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Кроме того, доктор призвала включить в рацион много овощей и цельных продуктов, а также пить достаточно воды. А вот количество добавленного сахара и соленых полуфабрикатов она посоветовала сократить.

Врач добавила, что для здорового долголетия нужен и качественный сон. По ее словам, необходимо стараться спать не менее семи-девяти часов ежедневно. Крайне важно не только придерживаться режима, но и отказываться от ярких экранов за полтора-два часа до сна.

Бурнацкая добавила, что здоровому долголетию также мешают постоянный стресс, привычка терпеть усталость без отдыха и психологической разгрузки, игнорирование базовой гигиены и самолечение без консультации с врачом.

Ранее главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина перечислила главные составляющие здорового долголетия. В первую очередь врач посоветовала людям, которые хотят долго жить, следить за давлением и уровнем холестерина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    Здание в российском городе решили прикрыть Сталиным

    Военкор призвал нанести превентивные удары возмездия по центру Киева

    ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok