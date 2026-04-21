Россиянам назвали главные составляющие здорового долголетия

Врач Рунихина: Для здорового долголетия надо следить за давлением и высыпаться

Даже в зрелом возрасте можно обеспечить себе достойное качество жизни, считает главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Надежда Рунихина. Главные составляющие здорового долголетия она раскрыла россиянам в беседе с aif.ru.

В первую очередь врач посоветовала людям, которые хотят долго жить, следить за давлением и уровнем холестерина, беречься от травм и не допускать обострения хронических заболеваний. Крайне важно полноценно высыпаться и проходить вакцинацию, особенно против гриппа и пневмококка.

Еще одним ключевым условием долголетия Рунихина назвала физическую активность. Она подчеркнула: лучше выработать эту привычку с молодости, но и в пожилом возрасте не поздно начать. Кроме того, надо регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачу, если есть какие-то симптомы, не списывая их на возраст, добавила гериатр.

Также врач порекомендовала скорректировать питание. «В рационе пожилого человека должно быть не менее 1,2 грамма белка на один килограмм массы тела (птица, рыба, мясо, кисломолочные продукты), много пищевых волокон (овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты). Очень важно пить достаточно жидкости», — пояснила она. При этом, по словам Рунихиной, никакие ограничивающие диеты в этом возрасте недопустимы, если к ним нет медицинских показаний.

