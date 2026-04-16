Желающим достичь долголетия людям дали пять советов

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Врач Себастьян Ла Роса дал пять советов людям, которые желают достичь долголетия. Его рекомендации опубликовало издание Infobae.

Во-первых, по словам Ла Росы, необходимо уделять первостепенное внимание качеству ночного отдыха и поддерживать регулярный график сна и бодрствования. Во-вторых, доктор посоветовал всегда есть немного меньше, чем требует организм.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

В-третьих, специалист отметил важность физических упражнений. Причем одного вида активности будет недостаточно. «Вам нужна ходьба, легкая аэробика, более интенсивные упражнения и укрепление мышц», — пояснил медик. В заключение он призвал вести активную социальную жизнь, а также следить за психическим здоровьем.

Ранее врач Анастасия Гольцман дала пожилым людям несколько советов для долголетия. Она утверждает, что, согласно исследованиям, наличие цели в жизни связано с более крепким здоровьем.

    «Одессу не прикрыли». Россия нанесла масштабный двухволновой удар по Украине, он длился больше суток. Зеленский сделал заявление

    Россиянка навсегда заткнула кляпом рот оскорблявшего ее мужа

    США призвали отказаться от политики «Израиль прежде всего»

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Набиуллина объяснила ожидание низких ставок наивностью

    Хирургическую помощь россиянам с ожирением включили в ОМС

    В ВСУ назвали особенность российской атаки

    В Минфине призвали не опасаться дефицита бюджета

    Россиян предупредили о клещах-разносчиках аллергии на мясо с летальным исходом

    ЦБ вслед за Путиным обеспокоился состоянием российской экономики

    Все новости
