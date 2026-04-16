Желающим достичь долголетия людям дали пять советов

Врач Ла Роса призвал вести активную социальную жизнь ради долголетия

Врач Себастьян Ла Роса дал пять советов людям, которые желают достичь долголетия. Его рекомендации опубликовало издание Infobae.

Во-первых, по словам Ла Росы, необходимо уделять первостепенное внимание качеству ночного отдыха и поддерживать регулярный график сна и бодрствования. Во-вторых, доктор посоветовал всегда есть немного меньше, чем требует организм.

В-третьих, специалист отметил важность физических упражнений. Причем одного вида активности будет недостаточно. «Вам нужна ходьба, легкая аэробика, более интенсивные упражнения и укрепление мышц», — пояснил медик. В заключение он призвал вести активную социальную жизнь, а также следить за психическим здоровьем.

Ранее врач Анастасия Гольцман дала пожилым людям несколько советов для долголетия. Она утверждает, что, согласно исследованиям, наличие цели в жизни связано с более крепким здоровьем.