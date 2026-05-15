15 мая 2026

Экономический лидер Евросоюза лишился десятков тысяч рабочих мест

Tagesschau: ФРГ потеряла больше 53 тысяч рабочих мест в энергоемких секторах
Кирилл Луцюк

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Из-за дорогих энергоносителей Германия столкнулась с падением производства и потерей десятков тысяч рабочих мест, особенно в энергоемких секторах. Об этом сообщило Tagesschau.

В списке пострадавших сегментов промышленности химическая, бумажная и стекольная. В марте 2026 года в энергоемких отраслях работало 794 400 человек, что на 6,3 процента меньше, чем в феврале 2022 года. Это соответствует потере примерно 53 300 рабочих мест.

Отмечается, что наибольшие пропорциональные потери понесла бумажная промышленность (минус 8,6 процента). Следом идет металлургическая (минус 7,1 процента).

Исключением оказалась нефтепереработка, где производство выросло на 24,6 процента и даже было создано 1000 новых рабочих мест.

В начале года глава Федерации немецкой промышленности Петер Ляйбингер предупредил, что пошлины, которые ввели власти США могут серьезно замедлить экономический рост ФРГ. По его словам, промышленность находится в критической ситуации.

