16:38, 21 января 2026Экономика

Немецкие промышленники заявили о критической ситуации

BDI: Пошлины США серьезно замедлят рост экономики Германии
Кирилл Луцюк

Фото: Christian Mang / Reuters

Новые пошлины, которыми президент США Дональд Трамп грозит Германии, могут серьезно замедлить ее экономический рост. Об этом заявил президент Федерации немецкой промышленности (BDI) Петер Ляйбингер. Его процитировало издание Aachener Zeitung.

По его словам, американские тарифы — это неуместная мера, которая вредит всем участникам конфликта. И Европа должна отреагировать на такие демарши единством и уверенностью. По словам Ляйбингера, в 2026 году экономика ФРГ вырастет на процент, что вселяет надежду после трехлетней стагнации. Однако настроения в промышленном секторе остаются неустойчивыми.

«Мы находимся в очень критической ситуации», — процитировало Ляйбингера издание Handelsblatt.

Глава BDI уверен, что в такой ситуации страна должна очень быстро повышать конкурентоспособность и добиваться экономического роста. Это означает, что правительству следует ускорить реформы, сократив бюрократию и ускорив процесс выдачи разрешений для промышленных предприятий. Кроме того, промышленники настаивают на внедрении «более гибких моделей рабочего времени и реформировании системы социального обеспечения».

В декабре Ляйбингер заявлял, что экономика Германии рискует оказаться в «свободном падении». Промышленность теряет позиции. Например, химические заводы в последнее время были загружены всего на 70 процентов. Серьезное давление испытывают машиностроение и предприятия сталелитейного сегмента.

