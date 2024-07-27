В российском городе ранее судимый лжеполицейский удерживал в квартире девушку

В Петербурге наркоторговец в костюме полицейского удерживал в квартире девушку

В Санкт-Петербурге ранее судимый 25-летний вооруженный лжеполицейский удерживал в квартире 20-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По информации в канале, о происходящем полицейским рассказал некий мужчина. По его словам, на Литейном проспекте к нему подошел незнакомец и попросил о помощи. Он рассказал, что в одной из квартир дома №16 по улице Чайковского вооруженный мужчина удерживал девушку.

По данным полиции, на указанный адрес приехали наряд патрульно-постовой службы (ППСП) и сотрудники МЧС. Они вскрыли дверь квартиры и внутри обнаружили девушку и мужчину. У него нашли полицейскую форму, жетон сотрудника ППСП, пистолет, наручники, резиновую дубинку, два световых патрона и девять стреляных гильз. Мужчина пояснил, что это карнавальный костюм. И его он собирал, приобретая предметы в различных интернет-магазинах. Кроме того, выяснилось, что мужчина был трижды судим по статье о наркотиках и о краже. Девушка написала заявление в полицию. Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что под Санкт-Петербургом в поселке Ольгино мужчина под видом сотрудника спецслужб насильно удерживал 19-летнюю девушку в коттедже.