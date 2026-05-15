В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

Депутат Журавлев: Профессия из отрасли БПЛА на Украине должна стать опасной

Налеты на российские города будут продолжаться, пока противник будет иметь возможность завозить запчасти для дронов и изготавливать их на своей территории, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Рязань выросло до четырех. По новым данным, не удалось спасти еще одного ребенка.

Депутат отметил, что, пока из-за границы на Украину продолжают завозить запчасти для ударных дронов, а работники украинского оборонного комплекса спокойно их собирают на своих подпольных фабриках и заводах, обстрелы российских городов будут продолжаться. Он также подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно высокотехнологичное оружие: дешевых беспилотников достаточно, чтобы пугать российское мирное население, направляя их сотнями.

«Поэтому и следует сосредоточиться на уничтожении самой отрасли БПЛА на Украине — от логистики до обучения операторов. Профессия должна стать опасной, ликвидировать их, используя любой шанс, — и желающих станет меньше. И запускать станет нечего, если перерезать наконец зарубежные поставки», — сказал Журавлев.

Один из древнейших городов России — Рязань — Вооруженные силы Украины атаковали в ночь на 15 мая. Очевидцы сняли последствия удара на видео.