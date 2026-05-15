09:20, 15 мая 2026

«Страшное горе». Украина нанесла смертельный удар по одному из древнейших городов России. Что известно о последствиях атаки?

Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 15 мая атаковали один из древнейших городов России — Рязань, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В 03:55 (совпадает с московским) он написал, что идет атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион, работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Позже стало известно, что обломки дронов повредили несколько жилых домов в городе. На месте работают оперативные службы, они ликвидируют последствия.

Из-за террористической атаки киевского режима в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Ведется разбор поврежденных конструкций

Павел Малковгубернатор Рязанской области

Стало известно о погибших и пострадавших при атаке ВСУ на Рязань

Глава региона сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на город не выжили 3 человека, еще 12 пострадали, в том числе дети. Малков уточнил, что всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь.

Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил и мужества пережить это страшное горе

Павел Малковгубернатор Рязанской области

Последствия атаки ВСУ сняли на видео

Как пишет Telegram-канал Shot, жители Рязани сообщили о мощных взрывах и работе систем ПВО около двух часов ночи. Всего было слышно 8-10 громких взрывов в разных концах города. Также горожане рассказали о звуках пролета БПЛА и ярких вспышках в небе, пожаре и задымлении в одном из районов.

Очевидцы сняли последствия атаки ВСУ на видео. На кадрах виден пожар, возникший после попадания обломков дрона в многоэтажный дом. Огнем охвачено несколько квартир, еще в десятке повреждены стекла.

Какие меры приняты после смертельной атаки?

Малков заявил, что организована эвакуация жителей поврежденных домов. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, подчеркнул губернатор.

Кроме того, он объявил, что в столице Рязанской области в десятке школ и 21 детском саду временно прекращены занятия и уроки. Для родителей, которым не с кем оставить детей, будут открыты дежурные группы.

«В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Школы: 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76. Детские сады: 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157», — написал Малков.

Он попросил рязанцев еще раз обратить особое внимание детей, что нельзя трогать обломки беспилотников. При обнаружении подозрительного предмета необходимо звонить на 112.

