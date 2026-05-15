Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

Очевидцы сняли последствия мощной атаки беспилотников ВСУ по Рязани

Очевидцы сняли последствия мощной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рязани. Видео из столицы Рязанской области публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных кадрах виден пожар, возникший после попадания обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в многоэтажный жилой дом. Огнем охвачены несколько квартир, еще в десятке повреждены стекла.

Об атаке на столицу региона стало известно в ночь на 15 мая. В одном из жилых домов после удара обрушились конструкции, выход из подъезда был заблокирован, и жильцы не смогли выбраться наружу. Их эвакуировали экстренные службы.

Жертвами атаки ВСУ стали три человека, пострадали еще по меньшей мере 12 жителей города.