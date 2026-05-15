Стало известно о погибших и пострадавших при атаке ВСУ российского города

Shot: Три человека погибли, еще 12 пострадали в Рязани в результате атаки ВСУ

Три человека погибли, еще 12, в том числе дети, пострадали в Рязани в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

В результате происшествия повреждения получили два жилых многоэтажных дома, кроме того, обломки беспилотника упали на территорию одного из промышленных объектов.

Сейчас специалисты разбирают поврежденные конструкции, проводится эвакуация местных жителей. Для пострадавших также организованы пункты временного размещения.

Ранее обломки украинского дрона рухнули на жилую многоэтажку в Рязани. После этого в доме начался пожар, в здании выбиты десятки стекол и оконных рам. Также повреждения получили несколько припаркованных внизу автомобилей. В доме обрушились конструкции, выход из подъезда был заблокирован. После удара жильцы не смогли выбраться наружу, их эвакуировали экстренные службы.