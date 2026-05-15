Россия
04:24, 15 мая 2026

Обломки дрона повредили жилые дома в Рязани

Малков: В Рязани обломки дронов повредили жилые дома в Рязани

Кадр: Telegram-канал Shot

Обломки дронов повредили несколько жилых домов в Рязани, об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Идет атака БПЛА на регион. Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий», — отметил он.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие, идет ликвидация последствий.

По информации Telegram-канала Shot, обломки украинского дрона рухнули на жилую многоэтажку в Рязани. После этого в доме начался пожар, в здании выбиты десятки стекол и оконных рам. Также повреждения получили несколько припаркованных внизу автомобилей.

Как уточняет Mash, в доме обрушились конструкции, выход из подъезда был заблокирован. После удара жильцы не смогли выбраться наружу, их эвакуировали экстренные службы.

Ранее жители Рязани сообщили о взрывах и звуках пролета БПЛА. По словам очевидцем, было слышно 8-10 взрывов в разных районах города.

