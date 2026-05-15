03:05, 15 мая 2026Россия

Жители Рязани сообщили о мощных взрывах и работе ПВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Жители Рязани сообщили о мощных взрывах и работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, взрывы начали раздаваться около 2 часов ночи. Всего было слышно 8-10 громких взрывов в разных концах города.

Местные жители также заявили о звуках пролета БПЛА и ярких вспышках в небе, а также о пожаре и задымлении в одном из районов Рязани. Официальной информации пока не поступало.

Ранее в Белгородской области три человека пострадали из-за атаки беспилотников ВСУ, еще одного спасти не удалось. Повреждения получили дома и транспорт.

