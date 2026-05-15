Малков: Число жертв атаки на Рязань выросло до четырех

Число жертв атаки на Рязань выросло до четырех. По новым данным, не удалось спасти еще одного ребенка, сообщил глава российского региона Павел Малков в Telegram.

По данным губернатора, госпитализированы семь человек. «Остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно», — уточнил Малков.

Раскрывая масштабы разрушений в городе, чиновник уточнил, что продолжается ликвидация последствий атаки в двух жилых домах и на территории предприятия. Кроме того, в нескольких многоквартирных домах выбило окна.

Один из древнейших городов России — Рязань — Вооруженные силы Украины атаковали в ночь на 15 мая. Сообщалось, что не выжили три человека, еще 12 пострадали. Очевидцы сняли последствия удара на видео.